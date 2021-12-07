فلسطين تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لـإيسيسكو

فازت فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لـ"منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" (إيسيسكو).

جاء ذلك في انتخابات، مساء الاثنين، خلال انعقاد الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي بمصر، فاز فيها مرشح فلسطين دوّاس دوّاس.

وذكر بيان على موقع المنظمة الإلكتروني: "بعد استكمال الجولة الثانية من عملية انتخاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ووفقا للوثيقة الترتيبية المنظمة لعملية الاقتراع، فاز الدكتور دواس تيسير دواس، ممثل دولة فلسطين، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو".

ووفق البيان، حصد دواس 25 صوتا من الأصوات الصحيحة، مقابل حصول مرشح المغرب جمال الدين العلوة على 15 صوتا.

ودوّاس هو أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أهدى دوّاس الفوز إلى الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، وإلى القيادة السياسية.

وأضاف: "هذا ثمرة تضحيات الشعب الفلسطيني والدبلوماسية التي يقودها سيادة الرئيس (محمود عباس)، والحضور الفلسطيني سواء على الصعيد الدبلوماسي أو لدى المنظمات الدولية المتخصصة".

و"إيسيسكو" منظمة دولية غير ربحية، متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة، تفرّعت عن منظمة التعاون الإسلامي، مقرها العاصمة المغربية الرباط.

ودوّاس حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، وعمل في المجلس التشريعي الفلسطيني بين عامي 1996 و2019.

واختتم المجلس التنفيذي أعماله في القاهرة الاثنين (6 ديسمبر/ كانون الأول 2021) بإعلان عقد الدورة 43 للمجلس بمقر المنظمة في الرباط، خلال ديسمبر 2022.