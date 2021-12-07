في مراسم رسمية.. أمير قطر يستقبل الرئيس أردوغان

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة الدوحة، وسط مراسم استقبال رسمية.

وجرت مراسم الاستقبال في الديوان الأميري، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.

وبعد الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية، بدأ اللقاء الثنائي بين أردوغان وأمير قطر.

وأمس بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة، ووزراء التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة اسماعيل دمير، ومتحدث الرئاسة ابراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.