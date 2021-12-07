لبنان: نعمل بجدية على برنامج تعافي اقتصادي ومالي

صرح نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الإثنين، أن الحكومة تعمل بجدية على برنامج التعافي الاقتصادي والمالي.

جاء ذلك وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإعلامي، عقب وصول بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل الى لبنان.

وستجري البعثة سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

ومن المفترض أن تتفقد البعثة كافة الموضوعات والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل، والتي سيبنى عليها طبيعة عمل البعثة الموسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي العام المقبل.

وقال الشامي: "الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطا في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية".

وفي مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تشكيل حكومة جديدة.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.