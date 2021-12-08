إعلام عبري: هجوم ميناء اللاذقية كان هدفه شحنة أسلحة إيرانية متطورة

كشفت قناة إسرائيلية أن الهجوم الذي استهدف ميناء اللاذقية غربي سوريا فجر أمس الثلاثاء، كان لتدمير أسلحة متطورة مهربة من إيران.

وأضافت قناة "كان" الرسمية، مساء الثلاثاء، إن التقديرات الإسرائيلية تشير أن الهجوم استهدف صواريخ كروز أو طائرات مسيرة انتحارية.

وأشارت أن "هذا هو الهجوم العاشر المنسوب لإسرائيل في سوريا خلال شهر ونصف، والأول ضد أهداف في هذا الميناء".

ولفتت أن: "الهجوم على ميناء اللاذقية، وكذلك باقي الهجمات السابقة المنسوبة لإسرائيل تعكس جهدا إسرائيليا لمحاولة دق إسفين بين رئيس النظام السوري الأسد والإيرانيين، نظرا لأن الأسد ربما لم يكن على علم بشحنة الأسلحة الإيرانية".

وبحسب القناة، فالهدف من الجانب الإسرائيلي هو "محاولة إحراج الأسد، وإظهار الثمن الذي يدفعه مقابل التعاون مع الإيرانيين".

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، قالت إن طائرات إسرائيلية شنت هجوما بعدة صواريخ، فجر الثلاثاء، استهدف من اتجاه البحر المتوسط ميناء اللاذقية التجاري.

وأوضح المصدر أن "الهجوم استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان"، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".