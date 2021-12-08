الأردن.. لجنة نيابية تدين الإساءة لأسرى فلسطين في فيلم "أميرة"

أدانت "لجنة فلسطين" بمجلس النواب الأردني، الأربعاء، الإساءة للأسرى في السجون الإسرائيلية من خلال فيلم "أميرة"، معتبرة بأنه "يغير الواقع الحقيقي".

جاء ذلك في بيان لرئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وطالب الظهراوي، بمنع عرض الفيلم في دور السينما الأردنية، داعيا المؤسسات الإنتاجية إلى إنتاج أفلام تدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين في نضالهم خلف القضبان، وألا تشوه الحقائق بحيث تخدم "المحتل الصهيوني".

وحيت اللجنة صمود الأسرى وتضحياتهم، داعية إلى "تقديم الإسناد والدعم لهم بمختلف المجالات، وإقامة فعاليات تضامنية معهم ردا على فليم أميرة".

واختار الأردن، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيلم "أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار للتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم إعلان جوائزها في مارس/ آذار المقبل.

وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، يشكك الفيلم في نسب أبناء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، الذين تم إنجابهم عبر "نطف مهربة" لآبائهم، الأمر الذي وصفه الفلسطينيون بـ"الخيال الهادف لتحقيق مكاسب فنية على حساب تضحيات الأسرى".

ويسلط الفيلم الضوء على قصة فتاة اسمها "أميرة"، ولدت عبر نطفة مهربة لوالدها القابع في سجن "مجدو" الإسرائيلي، لتُفاجأ في فترة لاحقة أن هذه النطفة تعود لضابط إسرائيلي مسؤول عن التهريب من داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن يتم تسليمها للعائلة.

وتم تصوير "أميرة" بشكل كامل في الأردن عام 2019، وهو للمخرج المصري محمد دياب، وإنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين.