الجيش الأمريكي يُشرك عناصر من "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في تدريبات عسكرية

بمشاركة عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، قامت القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا مناورات عسكرية في ريف دير الزور شرقي البلاد.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، الأربعاء، أن عشرات الجنود الأمريكيين و3 دبابات وعددا من العربات المدرعة، شاركوا الثلاثاء في مناورات استخدمت فيها الذخيرة الحية مع إطلاق النار على أهداف محددة مسبقا.

كما شارك في المناورات التي استمرت يوما واحدا، عشرات من عناصر التنظيم الإرهابي الذين حضروا إلى ساحة المناورات بعرباتهم المدرعة، بحسب المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر أن المناورات جرت في بادية بلدة أبو خشب القريبة من معبر بلدة الصالحية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، وهي أحد أهم نقاط تمركز القوات الروسية والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

والأسبوع الماضي، أرسلت الولايات المتحدة كتيبة قوات خاصة من العراق إلى قاعدتها العسكرية في مدينة رميلان شمالي شرقي سوريا، لبتدريب عناصر "ي ب ك" الإرهابي.

ومنذ 2015، تواصل الولايات المتحدة تدريب وإجراء مناورات عسكرية مع عناصر "ي ب ك" في القواعد الأمريكية العسكرية وفي العديد من المعسكرات شرقي سوريا، وذلك تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.