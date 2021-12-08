الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية في مأرب

أعلن الحوثيون، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع بمحافظة مأرب (وسط اليمن).

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، حيث قال: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسس من نوع سكان إيغل، أمريكية الصنع".

وأضاف أن إسقاط الطائرة تم أثناء قيامها بأعمال وصفها بالعدائية في أجواء منطقة الجوبة، مشيراً إلى أنه تم إسقاطها بسلاح مناسب (لم يحدده).

ولم يذكر البيان الجهة التي تتبعها الطائرة، لكن الجماعة سبق أن أعلنت مرارا إسقاط طائرات تجسس تابعة للتحالف السعودي الإماراتي.

وفي سياق متصل أعلن التحالف السعودي الإماراتي باليمن، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "أنه تم تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب" دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.