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القدس.. إصابة مستوطنة بجراح خطيرة في عملية طعن بحي الشيخ جراح

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.12.2021 09:47
آخر تحديث في 08.12.2021 11:45
القدس.. إصابة مستوطنة بجراح خطيرة في عملية طعن بحي الشيخ جراح

قالت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، إن مستوطِنة إسرائيلية، أُصيبت في حادث طعن بحي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن سيدة فلسطينية نفذت عملية الطعن، ولاذت بالفرار.

وقالت الشرطة: "تلقى مركز الشرطة بلاغاً حول حادث طعن في مفترق مدخل حي الشيخ جراح، وتم إجلاء امرأة لتلقي العلاج الطبي".

وأضاف: "سارعت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت في نشاط مسح وتمشيط لرصد المشتبهة التي لاذت بالفرار من المكان".

ولم يكشف بيان الشرطة عن الحالة الصحية للمستوطِنة المصابة.

لكنّ هيئة البث الإسرائيلية، نقلت عن مسعفي نجمة داود الحمراء (منظمة رسمية مختصة بتقديم الإسعافات الأولية) قولهم إن حالة المصابة "خطيرة".

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