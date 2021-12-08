الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل أول إصابة في البلاد بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند في تصريح صحفي، إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية التي سجلت فيها إصابات بمتحور (أوميكرون)، دون تسميتها أو كشف هوية المصاب.

وأضاف أن المسافر كان حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق.

وأوضح أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الإمارات والسعودية وتونس، في بيانات منفصلة، تسجيل أول إصابة بالمتحور المذكور.

وسجلت الكويت حتى الثلاثاء، 413 ألفا و555 إصابة بالفيروس، بينها 2465 وفاة، و410 آلاف و768 حالة تعاف.