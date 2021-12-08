بسبب "النطف المهربة" من سجون الاحتلال.. فيلم "أميرة" يثير الجدل عالمياً

أثار الفيلم الروائي "أميرة"، غضب ورفض فلسطينيين وأردنيين، وداعمي القضية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم لما رأوا فيه من إساءة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية وأبنائهم.

الفيلم الذي صور بالكامل بالأردن، وهو من إنتاج مشترك (مصري وأردني وفلسطيني)، سيمثل الأردن في ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2022، يُشكك في نسب أبناء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والذين تم إنجابهم عبر "نطف مهربة" لآبائهم، وذلك حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

واتهم الفلسطينيون صناع الفيلم بمحاولتهم تحقيق مكاسب فنية على حساب تضحيات الأسرى.

ويسلط الفيلم الضوء على قصة فتاة اسمها "أميرة" ولدت عبر نُطفة مهربة لوالدها القابع في سجن مجدو الإسرائيلي، لتُفاجأ لاحقاً أن هذه النُطفة تعود لضابط إسرائيلي مسؤول عن التهريب داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن تُسلم للعائلة.

رفض فلسطيني

من جانبها عبرت مؤسسات معنية بحقوق الأسرى كهيئة شؤون الأسرى والمحريين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، عن استيائها من الفيلم الذي وصفت أحداثه بأنها تدور وفق رواية الاحتلال، مؤكدين بأنه تجني على الحقيقة.

جاء ذلك في بيان مشترك بين المؤسسات، ونقلته الوكالة الرسمية "وفا"، حيث قال: "إن قضية النطف المُحرّرة، شكّلت على مدار السنوات الماضية أبرز الإنجازات التي تمكّن من خلالها الأسرى كسرر جدار السجن، وصناعة الأمل بالإرادة، وأصبحت محط اهتمام عالمي".

وأعربت المؤسسات عن أسفها من إنتاج هذا الفيلم بهذه الطريقة، قائلة: "كان من الأجدر أن يسلط الضوء على إبداع وعبقرية الأسير الفلسطيني، وتحدي الجدران، والأسلاك الشائكة لصناعة الحياة".

وأردفت: "في قضية الأسرى ما يكفي من تفاصيل لصناعة أهم الأفلام الناجحة، بدلًا من اختراع الأكاذيب"، مشددة على أن أي تعاطي مع الفيلم أو الترويج له يعد خيانة للنضال الفلسطيني".

وفي نفس السياق، أعربت لجنة الأسرى، التابعة لائتلاف القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن امتعاضها الشديد من أحداث الفيلم.

وقالت في بيان لها، إن الفيلم لم يعبر عن الحالة والواقع الذي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، وقد سرح كاتب السناريو ومنتج الفيلم بخيالهم، لإخراجه على طريقتهم الخاصة، ولكن على حساب قضية الأسرى الفلسطينيين، ليكونوا ضحية تحت مظلة الفن الجديد.

وأضافت "هناك عدد من سفراء الحرية، الذين ولدوا بتهريب النطف رغما عن الاحتلال، وكبروا وانتسبوا إلى المدارس، وهم محرومون من زيارة ذويهم، كما أنهم منعوا من الحصول على الهوية، وهو ما يتعارض مع ما جاء في أحداث الفيلم".

واعتبرت اللجنة ذلك إساءة كبيرة لنضالات وتضحيات وإنجازات الأسرى الفلسطينيين، خاصة وأن هناك فتوى شرعية تجيز للأسير الإنجاب عبر النطف المهربة بإشراف ومتابعة ذوي الأسير والمراكز الطبية المتخصصة في فحص (DNA).

وفي السياق، صرحت وزارة الثقافة الفلسطينية برام الله، بإن هذا الفيلم يمسّ بشكل واضح قضية هامة من قضايا شعبنا ويضرب روايتهم الوطنية والنضالية، ويسيء بطريقة لا لبس فيها إلى تاريخ ونضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأضاف عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، في بيان نقلته وكالة "وفا"، تم عقد اجتماع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع حضرته مكونات الحركة الوطنية والأسيرة من أجل تداول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التصدي للتداعيات السلبية لهذا الفيلم.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت نظيرتها الأردنية بهذا الخصوص، كما تواصلت مع الهيئة المَلَكية للأفلام لتوضيح ما يشكله الفيلم من إساءة ومساس بقضية الأسرى.

وحذَّر أبو سيف من تداول هذا الفيلم، قائلا "ستكون له انعكاسات خطيرة على قضية الأسرى، وبخاصة أنها تسيء لأسرهم بعد إنجابهم الأطفال من عملية تهريب النطفة".

وطالب أبو سيف "وزارة الثقافة في الأردن والجهات الرسمية هناك بالنظر إلى تداعيات نتائج هذا الفيلم المسيء"، دعيا الفنانين إلى الانتصار للقيم والمُثل الإنسانية العُليا، وإرادة الأسير وهو يتحدى كل سياسيات إدارة السجون بالإصرار على الحياة، عبر تهريب النطف".

فيلم يخدم الاحتلال الإسرائيلي

قال مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة، إن فيلم أميرة، يعكس مستوى من الهبوط الفكري، والتوظيف السيء للفن والإعلام، في التعامل مع قضية نطف الأسرى المهربة، كما أنه يخدم الاحتلال، داعيا إلى إيقاف بث ونشر الفيلم.

كما طالب الأردن بسحب ترشيحها للفيلم لجائزة أوسكار، ومحاسبة كل من يقف خلف إنتاجه، مناشداً الجهات الرقابية بعدم السماح بعرض الفيلم لما يحمله من إسائه وتشويه لنضال الأسرى.

وواصل:" يجب تكثيف الجهود والعمل على تعزيز مكانة أسرانا الأبطال بإنتاج أعمال تخدم قضاياهم العادلة وتُعري الاحتلال وأساليبه الإجرامية".

جدل على مواقع التواصل وحملات إلكترونية لمحاربته

وأطلق الفلسطينيون، مساء أمس الثلاثاء، حملة الكترونية تطالب بسحب فيلم "أميرة"، الذي يُسيء للأسرى، وذلك عبر وسم "#اسحبوا_فيلم_أميرة"، شارك فيها الداعمين للقضية الفلسطينية ونضال الأقصى.

وقال الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك"، "اسحبوا فيلم أميرة لأنه إساءة للأردن وفلسطين على السواء".

وتابع:" كنت أحب لو تم إنتاج فيلم عن المفقودين الأردنيين من جنود وضباط الجيش العربي الذين لا أثر لهم، أو عن بطولاتهم في معارك باب الواد وغيرها، التطبيع الثقافي لا يقل خطورة عن التطبيع الاقتصادي، والتطبيع خيانة لدماء الشهداء".

واستدرك قائلا:" يعني لو الموساد الإسرائيلي أنتج الفيلم ما يخرج بأسوأ من هكذا حبكة، أرجح إنها حماقة للحاق بالشهرة والجوائز الدولية، لا عمالة، والنتيجة واحدة حماقة أم عمالة".

‏بدوره، قال الصحفي والكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة، في تغريدة على موقع تويتر: "قضية تحمل روعة البطولة والإصرار من أحرارنا؛ والوفاء والصبر من حرائرنا، حولها مخرج تافه لمسخرة، حيث تكتشف الطفلة (أميرة) أنها ابنة ضابط صهيوني".

وتابع: "هراء صار فيلما، والأسوأ أنه سيمثّل الأردن في مسابقة الأوسكار.

من جانبه، طالب الصحفي خير الدين الجابري، بمحاسبة كل من شارك في إنتاج الفيلم، قائلاً: "أين الفن الأردني الذي كان يخدم القضية بأعمال رائدة تحاكي نضال الشعب الفلسطيني، وتمجّد مقاومة المحتل، هذا الفيلم عمل مخز ومشين وبرعاية رسمية".

وأما الفلسطيني رضا ياسين، فقد طالب، القائمين على الفيلم بالاعتذار عن جهلهم، وسحب الفيلم فورا، مضيفاً أنه في حال عدم سحب الفيلم سيكون القائمون عليه مساهمين في تشويه صورة الأسرى بشكل متعمد.

واختار الأردن، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيلم "أميرة"، للمخرج محمد دياب، كي يمثّلها رسميا في الدورة الـ 94 لجوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم الإعلان عن جوائزها في مارس/آذار العام المُقبل.