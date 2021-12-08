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عرض فيلم وثائقي حول تاريخ القهوة التركية بنيويورك

وكالة الأناضول للأنباء
نيويورك
نشر في 08.12.2021 14:08
آخر تحديث في 08.12.2021 14:11
جانب ممن حفل عرض الفيلم بنيويورك وكالة الأناضول جانب ممن حفل عرض الفيلم بنيويورك (وكالة الأناضول)

عرض البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، فيلماً وثائقياً حول تاريخ القهوة التركية.

ويحمل الفيلم الوثائقي وهو من انتاج وقف سيدة القهوة التركية (Turkish Coffee Lady)، بالتعاون مع شركة Arzum Okka اسم "البداية"، ويسلط الضوء على حكايات الأناضول مع القهوة التركية وتاريخها من الماضي إلى الحاضر.

وخلال حفل العرض قالت غيزام سالجيغيل (رئيسة وقف سيدة القهوة التركية)، إن القهوة التركية علامة تجارية يمتد تاريخها إلى ما قبل 500 عام.

وأوضحت أن الفيلم الوثائقي يهدف إلى تعزيز الترويج للقهوة التركية.

يُذكر أن العالم يحتفل بيوم الخامس من ديسمبر من كل عام، بيوم القهوة التركية.

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