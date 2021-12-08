عرض فيلم وثائقي حول تاريخ القهوة التركية بنيويورك

عرض البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، فيلماً وثائقياً حول تاريخ القهوة التركية.

ويحمل الفيلم الوثائقي وهو من انتاج وقف سيدة القهوة التركية (Turkish Coffee Lady)، بالتعاون مع شركة Arzum Okka اسم "البداية"، ويسلط الضوء على حكايات الأناضول مع القهوة التركية وتاريخها من الماضي إلى الحاضر.

وخلال حفل العرض قالت غيزام سالجيغيل (رئيسة وقف سيدة القهوة التركية)، إن القهوة التركية علامة تجارية يمتد تاريخها إلى ما قبل 500 عام.

وأوضحت أن الفيلم الوثائقي يهدف إلى تعزيز الترويج للقهوة التركية.

يُذكر أن العالم يحتفل بيوم الخامس من ديسمبر من كل عام، بيوم القهوة التركية.