في زيارة غير معلنة.. وزير خارجية فرنسا يصل إلى الجزائر

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر في محاولة لإحياء العلاقات بين البلدين بعد التوتر الشديد الذي شهدته خلال الأشهر الماضية.

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة الفرنسية، كشفت فيه عن الزيارة التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح البيان أن "لودريان" سيلتقي خلال زيارته نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وكذلك رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وأوضحت الوزارة أن هدف الزيارة هو تقييم العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية وإحيائها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت أزمة بين البلدين على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم فيها النخبة الحاكمة في الجزائر بتغذية الضغينة تجاه فرنسا.

كما طعن ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا: هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟

وادعى أنه كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر، في إشارة لفترة الدولة العثمانية بين عامي 1514 و1830.