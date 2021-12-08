مقتل عنصرين من "داعش" بقصف جوي غربي العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي بقصف نفذه سلاح الجو في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طيران الجيش قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية، أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش في منطقة الكسار التابعة لقيادة عمليات الأنبار".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان، الأربعاء، "القبض على إرهابيين اثنين خلال محاولتهما اجتياز حاجز أمني في بغداد".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.