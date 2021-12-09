اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تنفذ إضراباً عاماً

نفذ سائقو المركبات العمومية والشاحنات اليوم الخميس إضرابا واعتصامات في كافة أنحاء لبنان تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، مطالبين بدعم القطاع الذي تضرر بشدة من الأزمة الاقتصاديةوتفشي جائحة كورونا.

وتجمع السائقون عند مستديرة الدورة شرق العاصمة بيروت، وانطلقوا بمسيرة باتجاه ساحة رياض الصلح (وسط بيروت) لمطالبة الحكومة بدعم قطاعهم، وفق مراسل الأناضول.

كما اعتصم محتجون على الطريق السريع "البالما"، شمال لبنان.

في جنوبي البلاد، تجمع المحتجون مع آلياتهم عند موقف التحرير في النبطية، وقبالة الكورنيش وفي صيدا.

وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إن "الرسالة من إضراب اليوم هي أن تنفذ الحكومة ما وعدت به من دعم للقطاع".

وأضاف طليس "جاء هذا التحرك عسى أن يسمع رئيس الحكومة النداء، ولن نتوقف إلا عند تطبيق الاتفاق الذي توصلنا مع الحكومة".

وفي أكتوبر الماضي، قال طليس بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، إن "تطبيق دعم قطاع النقل البرّي سيبدأ مطلع ديسمبر/ كانون الأول" الجاري.

وحتى الساعة 10:30 (ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من الحكومة على احتجاجات قطاع النقل.

وارتفعت كلفة النقل في لبنان إلى مستوى غير مسبوق سواء، بالسيارات الخاصة أو وسائل النقل العمومية كسيارات الأجرة والحافلات، على إثر رفع أسعار الوقود أكثر من 12 ضعفاً في غضون عام.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً في قدرتهم الشرائية، وارتفاعا قياسيا بمعدلات الفقر.