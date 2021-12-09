الجيش الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 28 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية داهمت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية واعتقلت 28 مواطنا.

وأفادت المصادر أن الاعتقالات طالت طلبة جامعيين.

وذكرت أن من بين المعتقلين سبعة من محافظة نابلس، وخمسة من محافظة بيت لحم، وتسعة من محافظة الخليل، وثلاثة من محافظة طولكرم.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أربعة فلسطينيين من مدينة القدس الشرقية.

وتقتحم قوات إسرائيلية مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل مستمر، وتعتقل مواطنين بحجة أنهم "مطلوبون أمنيا".

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4650، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.