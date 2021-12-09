العراق يسلم إيران رفات 55 جندياً قتلوا في حرب الثمانينيات

سلم العراق، اليوم الخميس، إيران رفات 55 من جنودها الذين قتلوا في الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، وفق مصدر أمني عراقي.

وقال ضابط في الشرطة العراقية (رفض نشر اسمه)، إن بلاده سلمت رفات 55 جنديا إيرانيا قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري في البصرة (جنوب).

وأوضح أن رفات الجنود الإيرانيين عثر عليهم في مناطق حدودية عراقية مع إيران في مناطق شهدت معارك بين الطرفين.

وخاض البلدان حرباً عنيفة استمرت بين أعوام 1980 و1988 خلفت نحو مليون قتيل من الجانبين (حسب إحصاءات غير رسمية) وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

وتسود علاقات وثيقة بين البلدين منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة واشنطن، وتقود العراق حاليا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.