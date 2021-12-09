العراق يعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف على أراضيه

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف، بعد سبع سنوات من تدخلها لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وإذا لم يغير هذا الإعلان كثيرا في الوضع على أرض الواقع، إلا أنه في غاية الأهمية للحكومة العراقية التي تروج له في مقابل تهديدات فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بمغادرة كافة القوات الاميركية البلاد.

وكشف عن هذا التغيير في مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش لأول مرة في حزيران/يوليو في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال قاسم الأعرجي الأربعاء بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف" مضيفا ان العلاقة "ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

في الواقع، سيبقى حوالي 2500 جندي أميركي و1000 جندي من قوات التحالف المنتشرين في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف 2020.

بدوره، قال اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن "التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما تم الاتفاق عليه".

وأشار نقلا عن حديث قائد قوات التحالف اللواء جون برينن إلى"عمليات نقل الافراد والمعدات، التي جرت مؤخرا إلى خارج العراق".

ويطالب الحشد الشعبي الذي يمثل مجموعة فصائل شبه عسكرية مندمجة ضمن القوات النظامية ولديها حضور سياسي فاعل وحليفة لطهران، برحيل القوات الاميركية.

ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الاول/ديسمبر رفعت الفصائل الموالية لايران تهديداتها للمطالبة بانسحاب أميركي كامل الامر الذي لم تتم مناقشته اطلاقا.

في الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات بدون طيار القوات الأميركية ومصالح أميركية في العراق.

ولم تُعلن اي جهة مسؤوليتها بشكل علني لكن الولايات المتحدة تتهم الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف ورائها.