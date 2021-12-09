اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تبحث في موسكو الموقف قبل الانتخابات العامة المقبلة

عقد ممثلو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) جولة محادثات في العاصمة موسكو، الأربعاء.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن وفد اللجنة العسكرية المشتركة (تضم 5 أعضاء من الحكومة الشرعية و5 من مليشيا خليفة حفتر)، التقى ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية .

وفي الاجتماع، الذي حضره مسؤولون بوزارة الدفاع الروسية، تم تبادل الآراء حول الوضع قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر /كانون أول الجاري في ليبيا.

وأعرب الجانب الروسي خلال الاجتماع عن أمله في أن تسفر نتيجة الانتخابات الليبية عن تكوين هيئات دولة دائمة، كما تم التشديد على أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة مستعدة لدعم نهج حل المشاكل.