بقصف حوثي.. إصابة نساء وأطفال بمخيم للنازحين في مأرب

أعلنت السلطات المحلية بمدينة مأرب (شرقي اليمن)، فجر اليوم الخميس، عن إصابة أطفال ونساء بقصف حوثي على مخيم للنازحين بالمدينة، التابع لمنظمة الهجرة الدولية.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لمحافظة مأرب في موقع تويتر، حيث أفاد بأن مليشيا الحوثي استهدفت بصاروخين مخيم الحمة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من النساء والأطفال، دون تحديد العدد.

ويوم الخميس الماضي، قتل 13 مدنيا بقصف صاروخي حوثي على مديرية الجوبة جنوبي المحافظة، ثم وقع قصف آخر يوم الإثنين، ما أدى إلى سقوط 29 مدنيا بين قتيل وجريح، بحسب سلطات مأرب.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مأرب، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.