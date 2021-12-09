محادثات أستانا-17 ستعقد يومي 21-22 ديسمبر الجاري في نور سلطان

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن محادثات "أستانا-17" السورية ستعقد يومي 21-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في العاصمة نور سلطان.

وأضافت في بيان، الخميس، أن المحادثات المذكورة ستناقش بشكل رئيسي أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأوضح البيان أن المحادثات التي ستعقد برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، سيشارك فيها وفد من النظام السوري والمعارضة المسلحة.

كما سيحضر المحادثات وفد أممي خاص، ومراقبون عن لبنان والأردن والعراق.

وأكد البيان أن تركيز النسخة المقبلة من محادثات أستانا، على أعمال اللجنة الدستورية بجنيف، يأتي بهدف إكساب زخم لأعمال اللجنة.

وستناقش المحادثات أيضاً مستجدات الأوضاع على الساحة السورية بشكل عام، ومهام الحفاظ على الهدوء في مناطق خفض التصعيد.

وفي الوقت الذي ستشهد فيه المحادثات لقاءات ثنائية بين الأطراف، فإن الجلسة الرئيسية لن تعقد بسبب وباء كورونا، فيما سيتم الإعلان عن بيان ختامي عبر المصادر الرسمية المعتمدة.

وبدأت محادثات "أستانا" حول سوريا عام 2017، تحت رعاية الدول الضامنة الثلاثة تركيا وروسيا وإيران، من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.