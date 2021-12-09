مصر تسترد من إسرائيل 95 قطعة أثرية مهربة

أعلنت القاهرة، الخميس، أنها استردت من تل أبيب 95 قطعة أثرية مهربة ضبطتها السلطات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "وزيرا خارجية مصر (سامح شكري) وإسرائيل (يائير لابيد) يشهدان وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قبل السلطات الإسرائيلية".

وأوضحت أن عملية الاسترداد تمت في "حضور مسؤولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية".

ونشرت الخارجية المصرية عبر حسابها على فيسبوك، مقطعا مصورا يتضمن عملية استرداد هذه الآثار.

وتزخر مصر منذ آلاف السنين بآثار لحضارات عديدة، وتحدثت في مناسبات عديدة عن عمليات تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد ومحاولات دبلوماسية وقانونية لإعادتها.

والاثنين، قالت القناة "12" العبرية، إن لابيد سيعيد إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وجرى حفظها من جانب سلطة الآثار (الإسرائيلية)"، من دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، وصل لابيد إلى مصر في زيارة هي الأولى له، وغير معلنة المدة، لكن على الأرجح تستمر لساعات.

ولابيد هو ثاني مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يزور مصر خلال نحو ثلاثة أشهر، بعد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منتجع شرم الشيخ (شمال شرق).

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، لكن عادة ما يوصف هذا السلام بالبارد على المستوى الشعبي المصري.

وتبذل مصر جهود وساطة بين إسرائيل والفلسطينيين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب مواجهة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة استمرت 11 يوما في مايو/ أيار الماضي.