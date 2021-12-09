مصر.. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره المصري سامح شكري.

وقال لابيد عبر "تويتر"، ‏إن "تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية وتعميقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية هي مصلحة حيوية لدولة إسرائيل".

وأضاف "سنواصل العمل معا لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي".

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق له وصلوا على طائرة خاصة.

ومن المتوقع أن يبحث لابيد مع المسؤولين المصريين قضايا إقليمية، منها أفق التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى، وفق القناة.

والتقى الرئيس المصري عبد الفناح السيسي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمنتجع شرم الشيخ، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ 10 سنوات.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، لكن عادة ما يوصف هذا السلام بالبارد على المستوى الشعبي المصري.

ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط 5 دول عربية أخرى هي الأردن والإمارات والبحرين السودان والمغرب، بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.