مقتل خبير عسكري من حزب الله اللبناني في معارك في محافظة مأرب اليمنية

قتل خبير عسكري من تنظيم "حزب الله" اللبناني في معارك في محافظة مأرب وسط البلاد، وفق ما أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأفاد الإرياني "بمقتل الخبير والقيادي في الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني أكرم السيد، بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة أم ريش بمحافظة مأرب".

واعتبر المسؤول اليمني، أن "مقتل السيد ضربة موجعة لنظام طهران ومليشياته الطائفية، ومؤشر جديد على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظة، وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة".

وأوضح أن "السيد (35 عاما) دخل اليمن في أغسطس/آب 2017 ضمن مجموعة من الإرهابيين التابعين للحزب، وأرسل في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع خبراء الحزب إلى جبهات جنوبي مأرب، لقيادة العمليات وتنفيذ مخطط إيراني بتصعيد وتيرة المواجهات في المحافظة".

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله اللبناني أو جماعة الحوثي حول الأمر.

من جانب آخر، قُتل مدنيان اثنان، الخميس، بانفجار لغم زرعه الحوثيون بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق المرصد اليمني للألغام (غير حكومي).

وقال المرصد، عبر حسابه على تويتر، إن "مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثالث، في انفجار لغم للحوثيين بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز".

ولفت أن "الانفجار وقع بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بقرية "الطفيلي" بمديرية مقبنة"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.