ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل قطر في زيارة رسمية

يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر يوم الخميس للمرة الأولى منذ أن عملت المملكة على دفع الدول العربية الأخرى لإنهاء الخلاف والمقاطعة الذي استمر سنوات، مع دولة قطر.

وتمثل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر ثالث محطة له في المنطقة هذا الأسبوع حيث يقوم بجولة في دول الخليج العربي التي تشكل مجلس التعاون الخليجي. وتهدف اجتماعاته مع الحكام العرب إلى تقوية تحالفات المملكة فيما تستأنف خصمها إيران المفاوضات النووية مع القوى العالمية.

وزيارة الأمير محمد إلى قطر ذات أهمية خاصة لأن الدول المجاورة كانت العام الماضي في هذا الوقت في خضم مواجهة دبلوماسية أدت إلى توتر العلاقات الأسرية في المنطقة، وتسبب في تصدع دول مجلس التعاون الخليجي المتماسكة، وأثارت حواجز فظة عبر وسائل الإعلام المرتبطة بالدول، التي بثت اتهامات بالقرصنة وتسريبات مضرة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017، وأغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية القطرية، وأغلقت الحدود البرية الوحيدة مع قطر، وطردت المواطنين القطريين. دفعت هذه الخطوة قطر إلى الاقتراب من تركيا وإيران، اللتين سارعتا إلى دعم الدولة الصغيرة والثرية بينما كانت في خضم الهجوم الدبلوماسي.

انتهت المواجهة الإقليمية في وقت سابق من هذا العام باتفاق وقعه القادة العرب في السعودية. في النهاية، لم تستسلم قطر لقائمة المطالب التي قدمتها الرباعية، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية.

رغم ذلك، برزت قطر كوسيط قوي في المنطقة. بصفتها مضيفة لأكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، لعبت قطر دورا كبيرا في عملية الإجلاء التي قادتها الولايات المتحدة من أفغانستان خلال الصيف ولعبت دورا رئيسيا في تسهيل الاتصال بحكام طالبان في البلاد بعد إغلاق السفارات الغربية هناك.