الأمم المتحدة: 20 ألف مهاجر إفريقي وصلوا إلى اليمن منذ مطلع العام 2021

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، وصول 20 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ مطلع العام 2021.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، برصد "وصول 20 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن، منذ مطلع العام الجاري، حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني المنصرم)".

وأضاف البيان، أن "واحدا من كل 5 مهاجرين سلكوا الطريق إلى اليمن هم من النساء والفتيات".

وأردف: "هؤلاء المهاجرين يتعرضون إلى مخاطر كبيرة أثناء رحلتهم، حيث يُحتجز الكثير منهم رغما عنهم في أوكار للمهربين، بغرف مكتظة ينتشر فيها العنف الجسدي والجنسي".

وتابع: "يعيش هؤلاء المهاجرون في ظروف مزرية مع وصول محدود إلى مأوى أو طعام أو ماء أو رعاية صحية".

واستطرد: "المهاجرون الواصلون حديثا هم الأكثر ضعفا لأنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون للحصول على المساعدة".

ويعد اليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.