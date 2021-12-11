اختتام مناورات "جسر الصداقة 4" بين القوات المصرية والروسية

اختتم الجيش المصري مناورة بحرية مع مع القوات الروسية، جرت في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باسم "جسر الصداقة 4".

وجاء في بيان للجيش المصري، السبت: "اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الروسي، بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط".

وأفاد البيان بـ"اشتراك حاملة المروحيات من طراز ميسترال (جمال عبد الناصر) في المناورة البحرية، وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية ورمايات مدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية".

وأوضح أن "عناصر القوات البحرية المصرية الروسية نفذت عددًا من الأنشطة أبرزها رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة فضلاً عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة".

وأضاف أن "المناورة تأتي في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين مصر وروسيا، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة".

والإثنين، أعلن الجيش المصري، في بيان، انطلاق مناورة بحرية مع روسيا بالبحر المتوسط، تعد النسخة الرابعة من تدريبات عرفت باسم "جسر الصداقة".

وانطلقت مناورات "جسر الصداقة" بين مصر وروسيا في 2015، بمياه البحر المتوسط، وجرت نسختها الثانية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والثالثة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود.