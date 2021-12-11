البحرين.. إقامة أول قداس في أكبر كنيسة في منطقة الخليج العربي

أقيم، مساء اليوم السبت، القداس الأول في كاتدرائية "سيدة العرب" أكبر كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج، والتي اُفتتحت قبل يومين في البحرين.

وأقام القداس الكاهن ساجي توماس، في الكاتدرائية التي افتتحت الخميس، برعاية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتكلفة تفوق 10 ملايين دولار، بحسب مراسل الأناضول.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الخميس، إن "الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة الأكبر في منطقة الخليج العربي".

ووفق الوكالة، فإن الكنيسة تتسع لـ 2300 شخص، إضافة إلى مكاتب ومسكن للأسقف وساحة تكفي 6000 شخص من الزوار والمصلين.

وبدأ بناء الكنيسة في فبراير 2013، وقبل افتتاحها كان في البحرين 19 كنيسة مسجلة، نصفها يقع في العاصمة المنامة.

ويشكل المسيحيون حوالي 14.5 في المائة من سكان البحرين، بما في ذلك نحو 80 ألف كاثوليكي معظمهم عمال من الهند والفلبين، حسب وسائل إعلام محلية.