السلطة الفلسطينية تجري انتخابات بلدية للمرة الأولى منذ 2017

شارك الفلسطينيون في انتخابات بلدية نادرة في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، بعد أشهر من الغضب الشديد تجاه حكومتهم وإلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الموعودة في وقت سابق من العام الجاري.

وتجرى الانتخابات البلدية عادة كل أربع إلى خمس سنوات، وقد أجريت آخر مرة عام 2017.

فيما هناك زهاء 400 ألف فلسطيني مؤهلون للتصويت في الانتخابات لاختيار ممثلين عنهم في 154 مجلسا قرويا تحت إشراف السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح.



وقد جعل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانتخابات مقتصرة على البلديات الريفية، وأرجأ التصويت في المدن الرئيسية بالضفة الغربية، فيما يشتد الغضب تجاه حركة فتح الحاكمة التي يتزعمها.

وقاطعت حركة حماس التي تدير قطاع غزة، انتخابات اليوم السبت. وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع للأسوشيتدبرس، إن الحركة تريد انتخابات برلمانية ورئاسية وتعتبر إجراء الانتخابات البلدية وحدها انتهاكا للاتفاقات السابقة. وأضاف أن تصويت اليوم "لا يرضي طموح واحتياجات الشعب الفلسطيني".

تراجعت شعبية الحكومة الفلسطينية منذ ألغى عباس الانتخابات التشريعية والبرلمانية التي طال انتظارها في أبريل/نيسان. وألقى عباس باللوم في الإلغاء على عدم اليقين بشأن ما إذا كان الفلسطينيون من القدس الشرقية سيكونون قادرين على التصويت، رغم أن منتقدين اتهموه بالتأجيل خوفا من أن تخسر حركته أمام حماس.

وزادت شعبية حماس بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ الحرب التي اندلعت في مايو/أيار واستمرت 11 يوما. واتهم كثيرون السلطة الفلسطينية بعدم القيام بما يكفي للمساعدة في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

تدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية المحتلة من خلال الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ذروة عملية السلام في التسعينيات من القرن الماضي.