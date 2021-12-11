العراق يعلن شن 7 غارات على "داعش" في صلاح الدين

أعلن العراق، السبت، شن 7 غارات جوية على أهداف لتنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين، وتوقيف 6 مسلحين في نينوي، شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان، إن مقاتلات عراقية من طراز "إف 16" شنت 7 ضربات جوية استهدفت 5 أوكار لتنظيم "داعش" في منطقة "مطيبيجة" شرقي صلاح الدين.

وأضاف البيان، أن "الضربات الجوية سبقها قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، بتنفيذ واجب (عملية) في المنطقة ذاتها".

وأوضح أن العملية مستمرة بالمنطقة، دون تفاصيل عن الغارات ونتائجها.

وفي بيان منفصل، قالت الخلية، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني (مرتبط برئيس الوزراء)، تمكنت من إلقاء القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى".

وذكر البيان، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ولم يكشف البيان عن الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء، إلا أن البيانات العسكرية العراقية تستخدم عادة، مصطلح "إرهابيين" للإشارة إلى مسلحي "داعش".

وتأتي هذه التطورات بعد تزايد وتيرة هجمات "داعش" على القوات العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد.

وأواخر 2017، أعلنت بغداد الانتصار على "داعش" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، منذ صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات دموية من حين إلى آخر.