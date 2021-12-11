حماس: الانفجار بمخيم "البرج الشمالي" جنوبي لبنان ناجم عن تماس كهربائي

قالت حركة "حماس"، إن الانفجار بمخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان، مساء الجمعة، نجم عن تماس كهربائي في مخزن مستلزمات وقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الحركة في بيان: "بعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات".

وأوضحت الحركة أن تلك المستلزمات كانت "مخصصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية".

ونفت الحركة "مقتل العشرات جرّاء الانفجار"، قائلة إنها أنباء "مفبركة لا أساس لها من الصحة".

وأشادت بجهود المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني، الذين سارعوا للتعامل مع الحريق الناجم عن الانفجار، معبرة عن تقديرها للجهود الطبية التي "بذلها المجتمع اللبناني والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث".

ومساء الجمعة، أعلن مسؤول بالدفاع المدني اللبناني السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخيم "البرج الشمالي"، وأعقبه وقوع انفجار ما أسفر عن إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية "سقوط قتلى وجرحى (دون تحديد العدد) جراء انفجار ذخيرة في أحد مراكز حركة حماس"، في مخيم "برج الشمالي" قرب مدينة صور.

ويعيش في مخيم "برج الشمالي" نحو 20 ألف لاجئ وهو واحد من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 200 ألف وفق الأمم المتحدة.