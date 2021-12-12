البحرين تتقدم باحتجاج شديد اللهجة للحكومة اللبنانية لعقد مؤتمر "معادٍ" في بيروت

قدمت وزارة الخارجية البحرينية "احتجاجا شديد اللهجة" للحكومة اللبنانية بسبب عقدمؤتمر في بيروت اعتبرته المنامة "مؤتمرا معاديا" للدولة.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنها "تعرب عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة بيروت، مؤتمرا صحفيا، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم (..) ضد المملكة".

وأوضحت أنها "قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية حول هذه الاستضافة التي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ولفتت إلى أن ذلك "يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".

وأضافت أنه "تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني".

ولم توضح المنامة طبيعة المؤتمر أو هوية هؤلاء العناصر، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية حول الأمر.

غير أن تقارير إخبارية خليجية ذكرت أن عناصر تابعة لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة والمحظورة (منذ 2016)، أقامت الخميس مؤتمرا بأحد فنادق بيروت حمل انتقادات للمنامة بشأن ملفها الحقوقي.

يأتي هذا، في ظل أجواء متوترة بين الخليج ولبنان، إثر أزمة تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، بخصوص حرب اليمن.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لقرداحي قبل تعيينه وزيرا بأن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".