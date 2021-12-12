العراق.. بدء عملية عسكرية واسعة لملاحقة "داعش" بديالى

أطلقت السلطات العراقية، الأحد، عملية عسكرية واسعة النطاق لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة جبلية وعرة بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت هيئة "الحشد الشعبي" (تابعه للقوات المسلحة العراقية) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن قوات مشتركة من "الحشد الشعبي" والجيش انطلقت في عملية عسكرية مشتركة من 6 محاور لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في منطقة سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وأضاف أن "العملية انطلقت بناءً على معلومات استخباراتية من خلال رصد الكاميرات والمشاهدات اليومية"، مشيرا إلى أن المروحيات العسكرية العراقية تتولى إسناد القوات على الأرض.

وتعتبر سلسلة جبال حمرين من المناطق النائية وتمتاز بطبيعة جغرافية وعرة تشكل بيئة مناسبة لتخفي عناصر "داعش" وشن هجمات انطلاقاً منها.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد تزايد وتيرة هجمات "داعش" على القوات العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد.