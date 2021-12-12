بينيت يزور الإمارات لأول مرة

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، زيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات، يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "ينطلق رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد في أول زيارة رسمية له إلى الإمارات العربية المتحدة. ومن المنتظر أن يجتمع غدا مع الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "سيناقش الزعيمان تعميق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مع التركيز على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي ستسهم في الازدهار والرفاهية وتعزيز الاستقرار بين البلدين".

وأشار البيان إلى أنها "أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات"، دون تحديد المدة المقررة للزيارة.

من جانبها، قالت قناة كان الرسمية إن بينيت سينطلق إلى الإمارات بعد ظهر الأحد، في زيارة تم إلغاء مشاركة الصحفيين بها في اللحظة الأخيرة.

وأضافت القناة أن سبب إلغاء مشاركة الصحفيين في الزيارة هو فيروس كورونا وتفشي متحور أوميكرون في العالم.

وأشارت إلى أنه "تم تقليص طاقم رئيس الوزراء بشكل كبير، ومن المتوقع أن يسافر معه كبار الموظفين فقط".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات.

ووقتها سلم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة الدعوة إلى بينيت باسم ولي عهد أبوظبي.

ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.