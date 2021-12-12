بي كا كا الإرهابية تعطل بالقوة الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية في سنجار

عطل عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، حتى إشعار آخر.

وأصدرت جماعة تدعى "مجلس الإدارة الذاتية والديمقراطية" في قضاء سنجار، الأحد، وثيقة تقضي بتعطيل الدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومية بالقضاء.

وقالت الوثيقة التي اطلعت عليها مراسل "الأناضول"، الموجهة إلى المؤسسات الحكومية في قضاء سنجار: "نعلن في سنجار وضواحيها فرض إيقاف العمل في الدوائر الحكومية كافة وغير الحكومية وجميع المنظمات والمؤسسات دون استثناء في سنجار، ويمنع منعا باتا دوام أي موظف، ويستمر القرار إلى إشعار آخر".

وحذرت المجموعة وفق الوثيقة، من أن "كل من يخالف الأمر سيتحمل المسؤوليات كافة، بدءا من اليوم الأحد".

من جهته، أكد قائمقام قضاء سنجار محما خليل، الأحد، أن قوة تابعة لـ"بي كا كا" أصدرت قراراً عطلت بموجبه الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في القضاء.

وأضاف خليل وفق تصريح أوردته فضائية الشرقية العراقية (غير حكومية): "نطالب الحكومة العراقية بإنقاذ أهالي القضاء من الممارسات والتجاوزات التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في سنجار".

وتابع خليل أن "على السلطات الأمنية التدخل العاجل من أجل طرد عناصر بي كا كا، ووقف الإجراءات غير القانونية التي يفرضها الحزب الإرهابي في القضاء والحفاظ على أرواح الموظفين في دوائر الدولة".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم شمال العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود منظمة بي كا كا الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وحتى الآن لا يزال للمنظمة الإرهابية تواجد في قضاء سنجار، خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق قائمقام قضاء سنجار محما خليل في تصريحات سابقة.

وكانت "بي كا كا" أوجدت لها موطئ قدم في نينوى (شمال)، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".