رفع الحراسة الشخصية عن أفراد أسرة نتنياهو لعدم وجود دواع أمنية

صوتت لجنة برلمانية إسرائيلية على رفع الحماية الشخصية عن زوجة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأبنائه البالغين، بعد ستة أشهر من خسارته لمنصبه في الانتخابات.

جاء القرار، الذي صدر اليوم الأحد ويدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين، بالرغم من مناشدات نتنياهو بتعرض عائلته لتهديدات تمس حياتهم.

وتنص الإجراءات المعمول بها على حصول عائلة رئيس الوزراء السابق على حماية أمنية وسيارة مع سائق للأشهر الستة الأولى بعد تركه منصبه. لكن لجنة وزارية مددت هذا الحد لسنة واحدة في يناير/ كانون ثان، بناء على إصرار نتنياهو.

وتبنت نفس اللجنة الوزارية توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك) لتقليص هذه الفترة إلى ستة أشهر.

وقالت إنه لا توجد تهديدات وشيكة لزوجة نتنياهو أو أبنائه، وهو ما يعني حرمان ابنا نتنياهو، يائيير وأفنير وزوجته سارة، من الحماية الشخصية غدا الاثنين.

كتب وزير الأمن العام عمر بارليف على حسابه على تويتر بعد التصويت: "عندما يقول الشاباك وشرطة إسرائيل والموساد إنه لا يوجد تهديد لعائلة نتنياهو، فإن القرار سهل. أنا أثق في الشاباك والشرطة في أنه لو كان هناك مثل هذا التهديد، فسيتم الكشف عنه والتعامل معه".

انتقد نتنياهو القرار المرتقب باعتباره قرارا سياسيا في مقطع مصور على فيسبوك نُشر يوم الجمعة، قائلا إن هناك تهديدات منتظمة ضد حياة عائلته وأن "التهديدات مكتوبة على الحائط"، وطالب أعضاء اللجنة التي ضمت مسؤولين أمنيين بعدم "التخلي عن أمن زوجتي وأولادي".

أطيح بنتنياهو من رئاسة الوزراء في يونيو/ حزيران بعد نجاح ائتلاف من أحزاب سياسية معارضة له في تشكيل حكومة بدون حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما متتالية.