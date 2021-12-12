في أول زيارة من نوعها.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل أبوظبي

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأحد في أول زيارة رسمية له منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن بينيت "وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي" مساء الأحد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الإمارات حول الزيارة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الزيارة "تاريخية" و"الأولى من نوعها".

وقال بينيت قبل استقلاله الطائرة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب إن "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات".

وبحسب بينيت فإن "العلاقات ممتازة وشاملة وعلينا مواصلة رعايتها وتعزيزها وبناء سلام دافىء بين الشعبين".

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها ب"طعنة في الظهر".

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الاردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وتوصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار الإمارات اواخر حزيران/يونيو الماضي، وقام بتدشين اول سفارة للدولة العبرية في الخليج.

- "ابتزاز نووي" إيراني:

ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات.

وتأتي الزيارة بينما استأنفت طهران والقوى الكبرى محادثات تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد سنوات من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت بقرار أحادي في عهد ترامب من الاتفاق في 2018، ومن المقرر أن تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات.

وطلبت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر من الولايات المتحدة "وقفاً فورياً" للمحادثات الجارية في فيينا. وأكد بينيت أن إيران تمارس "ابتزازاً نووياً باعتباره احد تكتيكات اجراء المفاوضات، وإنّ الردّ المناسب يكون بوقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى".

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان زار إيران في وقت سابق هذا الشهر، في أول زيارة من نوعها منذ 2016.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محلياً لأزمة تفشي وباء كوفيد-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة عن فتح فرع لها في الإمارات.

وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، بحسب القنصل العام لإسرائيل في دبي.

وتشارك إسرائيل أيضا في معرض "اكسبو 2020" الذي يعقد في دبي حاليا.