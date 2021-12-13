ابن زايد يستقبل بينيت في أبو ظبي لبحث مسارات التعاون الثنائي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الإثنين، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات.

ووصف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اللقاء بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بـ"التاريخي"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن المباحثات بين بن زايد وبينيت تطرقت إلى "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف المجالات (..) بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة".

كما استعرض ولي عهد أبو ظبي "الأهمية التي يمثلها معرض (إكسبو 2020 دبي) خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول".

بدوره أشاد رئيس وزراء إسرائيل بـ"مستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقاً من (اتفاق السلام الإبراهيمي) الذي وقعه الجانبان"، حسب "وام".

والأحد، بدأ بينيت زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي، إلى الإمارات، ومن المقرر أن يختتمها في وقت لاحق من مساء الإثنين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات.

ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.