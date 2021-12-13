الاتحاد الأوروبي يقر تعديلا بفرض عقوبات ضد "فاغنر" الروسية

أعلن الاتحاد الأوربي موافقته على تعديل قانون يتيح فرض العقوبات بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات التي تهدد استقرار دولة مالي ضمن إطار قرار العقوبات المتوقع ضد مرتزقة "فاغنر" الروسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، في الوقت الذي يتواصل فيه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان أن المجلس أجرى تعديلات في نظام العقوبات حيال مالي، موضحاً أن النظام الجديد سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم إجراءات تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن زعزعة السلام والأمن والاستقرار في مالي أو إعاقة الانتقال السياسي في البلاد.

وذكر أن الإجراءات التقييدية ستشمل حظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول العائدة للمؤسسات أو الأشخاص.

وأوضح أن الأفراد والمؤسسات الموجودة ضمن الاتحاد الأوروبي لن يصبح بمقدورها تمويل أولئك المدرجين على القائمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد أن القرار المتخذ اليوم يحدد الإطار الجديد للإجراءات المستقلة للاتحاد الأوروبي، وأن تنفيذه سيجري تدريجيا، حيث لم يتم إدراج أي شخص أو مؤسسة في القائمة.

تجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن سوى العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة.