التحالف الدولي ينفذ إنزالا جويا في دير الزور

نفذت قوات التحالف الدولي، فجر الاثنين، عملية إنزال جوي في مدينة البصيرة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف حلقت فجر اليوم في سماء البصيرة لتنفذ بعدها عملية إنزال بعشرات الجنود على المدينة.

وأوضحت المصادر أن أصوات إطلاق النار سُمعت في المدينة بعد عملية الإنزال واستمرت لنحو ساعة.

فيما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أن "قوات التحالف اختطفت عددا من المدنيين خلال عملية الإنزال".

وتقوم قوات التحالف منذ تدخلها في سوريا في أواخر عام 2014 بعمليات إنزال ومداهمات للمدن والبلدات شرقي سوريا ملاحقة عناصر تنظيم "داعش".