اليمن.. مقتل 140 حوثيا بمأرب والجوف في 24 ساعة

أعلن التحالف السعودي الإماراتي باليمن، الاثنين، مقتل 140 حوثيا بمحافظتي مأرب (وسط) والجوف (شمال) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأفاد التحالف بأنه "نفذ 28 عملية استهداف ضد المليشيا (الحوثيون) في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف: أن "عمليات الاستهداف دمرت 14 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني، في بيان الاثنين، أنه تمكن من دحر مسلحي جماعة الحوثي من عدة مواقع بمحافظة مأرب.

ولم يحدد الجيش اليمني المواقع، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن القوات الحكومية سيطرت على مواقع في جبهة "البلق الشرقي"، جنوبي مدينة مأرب إثر معارك عنيفة مع الحوثيين.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، أن طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية 32 غارة جوية على محافظة مأرب.

ونقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للجماعة عن مصدر أمني (لم تسمه)، أن "الغارات تركزت على مديريات الوادي وصرواح والجوبة"، دون الحديث عن خسائر أو تفاصيل أخرى.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.