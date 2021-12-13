تونس: استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر 2022

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

جاء ذلك في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي قبل أربعة أيام عن الذكرى الـحادية عشرة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) في 14 يناير/ كانون الثاني من العام التالي.

وقال سعيد إنه سيتم "الإبقاء على المجلس النيابي معلقًا عمله إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة" في 17 ديسمبر 2022.

وأُجريت آخر انتخابات في 2019، وكان مقررا إجراء الانتخابات المقبلة في 2024.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

كما أفاد بأنه سيتم "تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) ابتداءً من أول جانفي/ يناير المقبل، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته".

وتابع : "سيتم تنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية (تقسيم إداري)، على أن تنتهي هذه الاستشارات في 20 مارس/ آذار (2022)" (ذكرى يوم الاستقلال).

وأردف: "تتولى لجنة، سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران 2022".

وأفاد بأنه سيتم "ّعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".

ويقول معارضون لسعيد إنه إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وشدد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدّولة التّونسية وشعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".