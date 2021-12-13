لبنان يدين استخدام إسرائيل المجال الجوي بهدف قصف الأراضي السورية

دعا الجيش اللبناني الإثنين، الأمم المتحدة إلى تحميل إسرائيل مسؤولية اعتداءاتها اليومية والمتكررة على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.

جاء ذلك في اجتماع "استثنائي" عقدته قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ضم ضباط لبنانيين وآخرين إسرائيليين، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وقال البيان إن "اجتماعا ثلاثيا استثنائيا عقد في رأس الناقورة (جنوب) برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو".

وأضاف أن "الجانب اللبناني تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحميل العدوّ الإسرائيلي مسؤولية هذه الممارسات العدائية، ومؤكّدًا التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701".

والقرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي تنظيم "حزب الله" اللبناني من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

كما أدان الجانب اللبناني استخدام إسرائيل المجال الجوي للبنان بهدف قصف الأراضي السورية، مشدداً كذلك على ضرورة انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة (جنوب) ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، ونقاط حدودية أخرى، وفق البيان ذاته.

ولا تزال إسرائيل تحتل جزءا من أراضي لبنان تقدر مساحتها بأكثر من 200 كلم مربع، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي كانت تحتله على مدى 22 عامًا.