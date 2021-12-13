مفتي القدس يدين تصريحات نائب الكونغرس الأمريكي حول تفكيك الأقصى

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، اليوم الإثنين، تصريحات عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري بول جوسار، بشأن المسجد الأقصى

وكان جوسار، قد قال في بيان إن "المعبد اليهودي (الهيكل المزعوم) القابع في قلب البلدة القديمة في القدس، هو أرض مقدسة لليهود، ومن المقيت أن يُسمح ببناء مسجد (الأقصى) فوق المعبد".

وبحسب مزاعمه دعا الأمم المتحدة إلى إيجاد سبل لتفكيك ونقل المسجد، الذي يعد إهانة لجميع الأديان.

وردا على ذلك، قال حسين، في بيان، إن هذه التصريحات العنصرية تتقاطع مع تصريحات أدلى بها الحاخام اليهودي المتطرف يعقوب هيمن سابقا، والتي دعا فيها إلى البحث عن مهندسين لتفكيك مُصلى قبة الصخرة داخل حرم المسجد من مكانه".

وأضاف: "هذه التصريحات خطيرة جداً، وتتعارض مع الوضع المقر دوليا بخصوص المدينة المقدسة، ودرتها المسجد الأقصى".

وشدد مفتي القدس على أن المسجد الاقصى، هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل فيه، مشيراً إلى أن أي قرار للمس بالمسجد الأقصى هو مس بعقيدة المسلمين في العالم أجمع.

وتدّعي جماعات يهودية أن المسجد الأقصى بُنيَ على أنقاض معبد "الهيكل" الذي بناه النبي سليمان، وتطالب بهدمه وإعادة بناء المعبد.