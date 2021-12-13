ولي عهد أبوظبي يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الإثنين، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قَبِلَ دعوة بينيت لزيارة إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في ختام لقاء جمع الإثنين في وقت سابق اليوم، في أبوظبي، أعلن بن زايد قبوله دعوة بينيت لزيارة إسرائيل، بحسب ما نقلت قناة "كان" الرسمية.

وأضاف البيان: "بناء عليه، أصدر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) تعليماته لرجاله ببدء العمل على الزيارة أمام الجانب الإماراتي".

ولم يحدد البيان الصادر عن مكتب بينيت موعد زيارة ولي عهد أبوظبي إلى إسرائيل، كما لم يصدر أي تعقيب من الجانب الإماراتي حتى الساعة 20.30 تغ.

وأضاف البيان أن الجزء الأكبر من الزيارة ركز على "التعارف الشخصي بين الزعيمين (بينيت وابن زايد) اللذين تحدثا بصراحة وأكدا على رغبتهما في تعزيز السلام بين البلدين وبناء العلاقات الاقتصادية".

وفي سياق متصل، أكدت الإمارات وإسرائيل "رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير"، بحسب بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وبحسب ذات المصدر، سيعمل هذا الصندوق "إضافة إلى مجلس الأعمال المشترك المنبثق عنه.. على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر إضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".

ومساء الإثنين، أنهى بينيت زيارة رسمية إلى الإمارات، بدعوة من ولي عهد أبوظبي.

ومساء الأحد، وصل بينيت إلى مطار أبوظبي الدولي، وكان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

ووقعت إسرائيل والإمارات، في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.