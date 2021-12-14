الدنمارك تدين شركة لبيعها وقوداً للجيش الروسي العامل في قاعدة حميميم السورية

حكمت محكمة دنماركية بالسجن أربعة أشهر على المدير التنفيذي لمجموعة تجارية وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع خمسة ملايين يورو غرامة لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا وبيعها الوقود لسلاح الجو الروسي العامل في قاعدة حميميم السورية.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و 2017 الى شركتين روسيتين.

هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالى 90 مليون يورو سلمت لاحقا الى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة اجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو). وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وخرج من المحكمة بدون الادلاء بأي تعليق كما أفادت مراسلة فرانس برس.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، طلبت النيابة السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين انه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة.

وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.