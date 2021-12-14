السعودية تعلن استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا نفذت شروط المبادرة العربية

أعلن مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شرط تنفيذ تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002.

جاء ذلك خلال حديثه باللغة الإنجليزية مع صحيفة عرب نيوز السعودية، ونُشر اليوم الثلاثاء، قائلاً: "آخر موقف سعودي رسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة السلام السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي طرحت عام 2002".

وأوضح أن المبادرة تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير".

وأضاف المعلمي: "بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها، ولكن العالم الإسلامي بكامله، والأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".

وتُعرف "مبادرة السلام العربية"، كمقترح اعتمدته جامعة الدول العربية خلال قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

وشدد المعلمي على أن الوقت لا يُغير الصواب أو الخطأ، فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطأ مهما طال أمده.

وأردف: "الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتعلق بالمستوطنات والحصار وحرمان الفلسطينيين من كرامتهم وحقوقهم، خاطئة، وهذا لا يتغير".

وأوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن وفدا مكونا من 20 رئيسا للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة زار السعودية، وعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة المالكة، بهدف الدفع لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.