المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

شدد المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري مؤكدا على أهمية الإجراء.

جاء ذلك وفق نائب رئيس المجلس موسى الكوني، خلال جلسة تشاورية عقدها مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وقال الكوني في تغريدة على حسابه بتويتر: "خلال الجلسة التشاورية مع المستشارة ستيفاني وليامز، شددت على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها".

وأضاف: "ذلك انتظار شعب، وحاجة تاريخية لليبيا لأن تختار رئيسا واحدا يقودها محاور بذاته مع العالم كافة".

وأردف الكوني: "قد يبدو ذلك رهانا عسيرا لكنه الأجدر بالالتزام وهو ما سيصنع الفرق".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، في 24 ديسمبر الجاري، في ظل دعوات لتأجيلها جراء استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية، حول إجرائها.