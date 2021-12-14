اليمن.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 124 في الاحتفال بفوز منتخب الناشئين

لقي 5 يمنيين مصرعهم وأصيب 124 آخرين برصاص طائش أطلقه محتفلون بفوز منتخب الناشئين اليمني ببطولة غرب آسيا لكرة القدم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان بحكومة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، ونشره موقع 26 سبتمبر التابع للجماعة.

وأفاد البيان بأن العاصمة صنعاء والمحافظات شهدت مساء الاثنين احتفالات جماهيرية غير مسبوقة بتتويج منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا، مشيراً إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 124 آخرين.

وأضاف أنه تم تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفيات، دون مزيد من التفاصيل.

وأحرز منتخب اليمن للناشئين أمس الاثنين، لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، عقب تغلبه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح، مهديا الجماهير الرياضية في البلاد فرحة غير مسبوقة بتتويج هو الأول من نوعه.

وعقب الفوز باللقب، عمت مظاهر الفرح شوارع المدن اليمنية كافة، حيث خرج الملايين محتفلين بهذا الإنجاز التاريخي، مرددين الأغاني والأهازيج الوطنية، ومطلقين الألعاب النارية، وأبواق السيارات بالشوارع، والزغاريد في المنازل والتلويح بالعلم الوطني.

كما أطلق عدد من المحتفلين الرصاص في الهواء، ما أسفر عن سقوط ضحايا في عدد من المحافظات.