قوات إسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية وتعتدي على الحرس

اقتحمت قوة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وصادرت مقتنيات كُتل طلابية، بعد الاعتداء على الحرس والعبث بمحتويات الجامعة.

وأدانت الجامعة في بيانها عملية الاقتحام، واعتبرتها اعتداءً صارخا على الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية.

وقال شهود عيان، إن القوات الإسرائيلية صادرت رايات ومقتنيات كتل طلابية قبل انسحابها

واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين والقوات الإسرائيلية في محيط الجامعة، استخدم خلالها الجيش الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونظّمت كتلة القُطْب الطلابي، الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) يوم الإثنين، حفلا وعرضا داخل الحرم الجامعي، احتفالا بذكرى تأسيس الجبهة.

ومن المقرر أن تُنظم الكتلة الإسلامية، اليوم الثلاثاء حفلا، في ذكرى تأسيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الـ 34.