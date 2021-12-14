ليبيا.. "المنفي" يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن

أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، عن تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس (غرب) جمع "المنفي" ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الرئاسي إن "المنفي" و"الحافي" ناقشا "الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية".

وأكد "المنفي"، خلال اللقاء، على "أهمية التواصل مع السلطات القضائية للمساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا".

وشدد على أنه "لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن"، بحسب البيان.

ووفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة، كان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قبل أن يقرر البرلمان إجراء الاستحقاق البرلماني بعد 30 يوما من انتخاب رئيس البلاد.

وأثار هذا التأجيل رفضا من جانب مؤسسات رسمية ليبية.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.